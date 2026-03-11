Україна отримає €30 мільярдів

У ЄС мають план, як надати Україні хоча б частину необхідного їй фінансування для ведення оборони та усіх потреб, якщо погодження кредиту на 90 млрд. євро і далі залишиться у глухому куті.

На саміті у Брюсселі наступного тижня лідери ЄС сподіваються все ж переконати Орбана і Фіцо дотриматись початкової обіцянки затвердити кредит на 90 млрд для України. Але на випадок, якщо ці сподівання не справдяться, країни Балтії та Північної Європи мають план, як все ж дати Україні кошти на необхідні видатки принаймні на першу половину 2026 року, повідомляє Politico.



Йдеться про 30 млрд. євро – у формі двосторонніх позик, що, відповідно, не потребуватиме централізованого рішення ЄС.



Міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен нібито сказав колегам, що у Гаазі планують надавати Україні по 3,5 млрд. євро двосторонньої підтримки до 2029 року.



Ідея з наданням коштів у двосторонньому форматі обговорювалася ще перед грудневим самітом. Тоді віддали перевагу дотисканню рішення з кредитом ЄС, адже протилежний вибір підважував би враження про європейську солідарність і підсвітив би, що всередині ЄС є глибокі суперечності. Проте у ситуації, коли час спливає, Україна потребує грошей та якоїсь визначеності, а Орбан стоїть на своєму, це стає чи не єдиним варіантом.



На зараз в України достатньо грошей на нагальні потреби до початку травня – відколи МВФ затвердив позику на 8,1 млрд. наприкінці лютого та одразу надав транш у розмірі 1,5 млрд. Без цього гроші закінчились би вже у кінці березня і Україна опинилась би у дуже вразливому становищі.



У дружніх до України європейських столицях та у Києві сподіваються на те, що Орбан все ж програє на виборах 12 квітня, оскільки соцопитування дають усі підстави сподіватися на це.



Суперник Орбана Петер Мадяр, ймовірно, не стане категорично блокувати затвердження спільної позики ЄС, особливо якщо транзит російської нафти через "Дружбу" відновиться або йому запропонують якийсь інший "бонус" з боку ЄС – наприклад, розмороження наразі заморожених європейських коштів для Угорщини чи затвердження запиту Будапешта на 16 млрд. євро через програму SAFE.

Якщо ж Орбан утримається при владі, у ЄС сподіваються, що він все одно врешті поступиться, оскільки вже не буде мати такої явної причини робити це, як зараз, коли він поставив антиукраїнську риторику у центр своєї виборчої кампанії.



Словацького прем’єра Роберта Фіцо вважають меншою перешкодою, аніж Орбан.

Фото: freepik.com.