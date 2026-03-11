Орбан заявив, що українці загрожують його родині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його родина нібито почала отримувати погрози з боку українців на тлі його передвиборчої кампанії.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Українці вже погрожують моїй родині, дітям і онукам. Усі в порядку, але все має свою межу", — зазначив Орбан.

На відео прем’єр показує, як телефонує своїм дочкам та дружині, розповідаючи про отримані погрози.

"Ти, напевно, побачиш у новинах, що українці погрожують не лише мені, а й вам. Вони націлені на дітей, тому я дзвоню, щоб ти не лякалася. Якщо помітиш щось підозріле, одразу повідомляй, але треба ставитися до цього серйозно, без паніки", — сказав він.

Орбан додав, що родина вже зібралася разом і всі в безпеці.

"Хоча така ситуація незвична для нашого життя, ми придумаємо, як до цього пристосуватися", — підкреслив угорський прем’єр.

ForUA зазначає, напередодні парламентських виборів в Угорщині, що відбудуться 12 квітня, опозиційна партія "Тиса" зберігає лідерство, однак розрив з партією "Фідеш" прем'єр-міністра Віктора Орбана дещо зменшився.