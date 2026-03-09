﻿
Свiт

У Фінляндії розмістять третій штаб НАТО

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що розміщення нового підрозділу посилить спроможність НАТО захищати Фінляндію та всю північну територію альянсу. Підрозділ у Рііхімякі стане третім штабом НАТО у Фінляндії. Він спеціалізуватиметься на телекомунікаційних та інформаційних технологіях.

Моє рішення про місце розташування базується на загальній оцінці національної оборони. Я врахував вимоги НАТО та перспективи оборони Фінляндії, – зазначив Хяккянен, повідомляє Yle.

Завданням підрозділу в Рііхімякі буде надавати телекомунікаційні та інформаційні системні послуги для підтримки управління військами та командними рівнями НАТО у Фінляндії та країнах НАТО. На практиці підрозділ будуватиме різні комунікаційні системи, які за потреби можна запакувати, наприклад, у мобільний контейнер.

У підрозділі працюватиме 60 осіб. Він є частиною командної структури НАТО. НАТО оплачує частину будівництва, створення та утримання підрозділу систем управління.

У Фінляндії вже є два штаби НАТО – в Рованіємі та Міккелі.

Діяльність на території гарнізону Рііхімякі почнеться наступного року в тимчасових приміщеннях. Будівельні роботи для постійного місця на території гарнізону якраз починаються. Мета – завершити його протягом 2029 року. Фінансування надходить від НАТО.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОФінляндіяштаб
