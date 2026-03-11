Хто купує електрокари у 2026-му: ТОП моделей, що вижили після скасування пільг

Український ринок автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) демонструє стрімке піке. Після рекордних показників кінця минулого року, у лютому 2026 року було зареєстровано лише 1074 одиниці техніки. Для порівняння: у грудні 2025 року цей показник сягав понад 32 тисячі авто.
Головним чинником такого спаду експерти називають скасування податкових пільг на імпорт електрокарів, що фактично поставило крапку в ері наддешевих авто (зокрема китайського виробництва).
ТОП-5 популярних нових електромобілів (лютий 2026)
Ринок нових авто зараз демонструє мінімальні обсяги, де лідерами залишаються переважно китайські бренди:
-
BYD Sea Lion 06 — 16 од.
-
Zeekr 001 — 13 од.
-
BYD Leopard 3 — 13 од.
-
Zeekr 7х — 11 од.
-
Honda eNP2 — 10 од.
ТОП-5 популярних вживаних електромобілів (лютий 2026)
На вторинному ринку ситуація стабільніша, проте цифри все одно залишаються низькими порівняно з попередніми періодами. Домінування Tesla та класичних моделей залишається незмінним:
-
Tesla Model 3 — 124 од.
-
Tesla Model Y — 117 од.
-
Nissan Leaf — 114 од.
-
Chevrolet Bolt — 59 од.
-
Tesla Model S — 45 од.
Загальний контекст ринку
Лютий 2026 року став складним періодом для всього автопрому України. Загальна кількість куплених нових легкових авто (включно з ДВЗ) склала близько 4400 одиниць. Це на 10% менше, ніж у лютому минулого року, та на 15% нижче за показники січня поточного року.
Падіння попиту на електрокари виявилося найбільш болючим сегментом ринку, що зумовлено зміною законодавства та вичерпанням ефекту "відкладеного попиту", який спостерігався наприкінці 2025-го.Автор: Галина Роюк