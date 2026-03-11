Хто купує електрокари у 2026-му: ТОП моделей, що вижили після скасування пільг

Український ринок автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) демонструє стрімке піке. Після рекордних показників кінця минулого року, у лютому 2026 року було зареєстровано лише 1074 одиниці техніки. Для порівняння: у грудні 2025 року цей показник сягав понад 32 тисячі авто.

Головним чинником такого спаду експерти називають скасування податкових пільг на імпорт електрокарів, що фактично поставило крапку в ері наддешевих авто (зокрема китайського виробництва).

ТОП-5 популярних нових електромобілів (лютий 2026)

Ринок нових авто зараз демонструє мінімальні обсяги, де лідерами залишаються переважно китайські бренди:

BYD Sea Lion 06 — 16 од. Zeekr 001 — 13 од. BYD Leopard 3 — 13 од. Zeekr 7х — 11 од. Honda eNP2 — 10 од.

ТОП-5 популярних вживаних електромобілів (лютий 2026)

На вторинному ринку ситуація стабільніша, проте цифри все одно залишаються низькими порівняно з попередніми періодами. Домінування Tesla та класичних моделей залишається незмінним:

Tesla Model 3 — 124 од. Tesla Model Y — 117 од. Nissan Leaf — 114 од. Chevrolet Bolt — 59 од. Tesla Model S — 45 од.

Загальний контекст ринку

Лютий 2026 року став складним періодом для всього автопрому України. Загальна кількість куплених нових легкових авто (включно з ДВЗ) склала близько 4400 одиниць. Це на 10% менше, ніж у лютому минулого року, та на 15% нижче за показники січня поточного року.

Падіння попиту на електрокари виявилося найбільш болючим сегментом ринку, що зумовлено зміною законодавства та вичерпанням ефекту "відкладеного попиту", який спостерігався наприкінці 2025-го.