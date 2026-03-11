﻿
Полiтика

В Україну надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для Patriot, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 березня Україна отримала нову партію німецьких ракет для системи Patriot. 

Про це глава держави заявив під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер.

За його словами, йдеться про ракети PAC-3, постачання яких узгодили кілька держав-партнерів під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Глава держави зазначив, що домовленість стосувалася близько 35 ракет, і була результатом спільних зусиль кількох держав.

Зеленський повідомив, що це черговий пакет посилення протиповітряної оборони.

"Ми хотіли отримати більше, але наразі маємо те, що маємо. Учора зайшла німецька частина цього пакета", — зазначив президент.

Раніше з'явилась інформація, що близько 35 зенітних ракет PAC-3 для комплексів Patriot, які переважно були зібрані ФРН серед європейських союзників, планується передати Україні найближчими тижнями.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НімеччинаВолодимир Зеленськийвійськова допомога ФРН Україніракети для Patriot
