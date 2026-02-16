﻿
Дайджест

Путін переміщує ядерні ракети до кордонів ЄС через Білорусь — The Telegraph

Росія розпочала переміщення ядерних ракет ближче до кордонів Європейського Союзу, використовуючи територію Білорусі як плацдарм. Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на заяву лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Загроза для європейської безпеки

Опозиціонерка наголошує, що Захід має посилити моніторинг ситуації всередині Білорусі. За її словами, концентрація ядерного потенціалу на білоруській території суттєво підвищує рівень загрози для держав ЄС та змінює архітектуру безпеки в регіоні.

Контекст військової співпраці

Білорусь залишається стратегічним союзником РФ, надаючи свою територію для військових маневрів:

  • На території країни вже розгорнуті ракетні комплекси «Іскандер-М», що можуть бути носіями ядерних боєголовок.

  • З 2023 року триває активна фаза переговорів та підготовки до розміщення російської тактичної ядерної зброї.

Мета Кремля

На думку експертів та представників опозиції, такі дії Москви мають на меті:

  1. Створення напруги серед європейських лідерів.

  2. Відволікання уваги західних урядів від війни в Україні.

  3. Створення нових викликів безпеці, що змушують НАТО реагувати на декількох напрямках одночасно.

Наразі офіційні структури Кремля та оборонне відомство Білорусі не надали підтверджень щодо факту переміщення озброєння. Інформація ґрунтується на даних розвідки опозиційних сил та повідомленнях іноземних медіа.

 Автор: Галина Роюк

