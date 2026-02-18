Окупаційні війська отримали наказ до 24 лютого 2026 року — річниці початку повномасштабного вторгнення в Україну — захопити близько 10 населених пунктів або принаймні встановити там прапори. У списку цілей — населені пункти Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей: Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське, Тернувате, Придорожнє (де деякі прапори вже були встановлені), повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Волошин.

Волошин підкреслив, що головна мета РФ — не закріпитися в селах, а лише отримати відеопідтвердження нібито «контролю». Окупанти заходять у населені пункти, фотографуються з прапорами і залишають територію.

Ця тактика вже отримала назву «Флаговтики»: російські бійці демонструють на відео прапор і швидко залишають населений пункт, часто зазнаючи втрат. За словами Волошина, основна мета — створити картинку для переговорів, а не фактичне захоплення території.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ за тиждень повернули понад 200 квадратних кілометрів території.