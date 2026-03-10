У Канаді невідомий відкрив вогонь по консульству США

У ніч на 10 березня невідомий відкрив стрілянину по будівлі консульства Сполучених Штатів у Торонто (Канада). Це сталося у центральній частині міста. Про інцидент поінформувала місцева поліція у соцмережі Х.

За повідомленням правоохоронців, сигнал про подію надійшов о 5:29 ранку. На місце інциденту відправили наряд поліції. Там знайшли гільзи. За попередньою інформацією, постраждалих у результаті стрілянини немає.

Також поки що особу нападника не встановлено. Правоохоронці розслідують обставини інциденту, а консульство перебуває під посиленою охороною.

"5:29 ранку поліція відреагувала на повідомлення про те, що хтось застосував вогнепальну зброю біля американського консульства. Поліція працює на місці події. Знайдено докази пострілу з вогнепальної зброї. Повідомлень про постраждалих немає. Будь-хто, хто має інформацію, може звернутися до поліції", — зазначається у дописі.

Йдеться про черговий випадок атак на американські дипустанови останнім часом. Раніше два дрони влучили у посольство США в Ер-Ріяді, а 8 березня біля дипломатичної місії в Осло стався вибух. Поліція Норвегії розглядає його як можливий теракт.