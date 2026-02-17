﻿
Війна

ЗСУ за тиждень повернули понад 200 квадратних кілометрів території

Сили оборони України продемонстрували наймасштабніший темп просування за останні два з половиною роки. За даними France 24, посилаючись на AFP та аналітику Інституту вивчення війни (ISW), протягом останнього тижня під контроль України перейшло понад 200 км² території.

Ключові напрямки та передумови успіху

Основна активність зафіксована на Запорізькому напрямку. Повідомляється, що українські підрозділи успішно діяли вздовж річок Янчур та Гайчур.

Серед факторів, які сприяли такому результату, аналітики виділяють:

  • Ефективне використання тактичної ініціативи ЗСУ.

  • Технічні збої та проблеми російських окупаційних військ із терміналами Starlink, що суттєво порушило їхню систему управління та зв'язку на цій ділянці фронту.

Позиція OSINT-спільноти

Попри значні цифри, експерти закликають до стриманості в оцінках. Зокрема, OSINT-дослідник Клеман Молін зазначає, що вказані території здебільшого є «сірою зоною». За його словами, йдеться про встановлення контролю над ділянками, де тривали активні бої, а не про прорив глибоко ешелонованої оборони на давно окупованих територіях.

Наразі офіційне підтвердження від Генштабу ЗСУ щодо точних масштабів просування очікується.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУЗапорізький напрямокконтроль територій
