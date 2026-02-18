США змусили Прагу продовжити «Чеську ініціативу» для Україні

Чехія погодилася продовжити так звану «Чеську ініціативу» з постачання боєприпасів Україні, попри початкові наміри нового уряду переглянути участь у програмі. Рішення було ухвалене з огляду на позицію США, аби уникнути ускладнення двосторонніх відносин, повідомило The Daily Guardian.

Як повідомляють джерела, урядове керівництво на чолі з прем’єр-міністром Андрей Бабіш розглядало можливість згортання ініціативи, в межах якої Прага закуповує для України 155-мм артилерійські снаряди по всьому світу за кошти держав-партнерів. Втім, від цих планів зрештою відмовилися.

У Вашингтоні зацікавлені в продовженні програми, оскільки вона створює додаткові можливості для американської оборонної промисловості та посилює підтримку України без прямого залучення власних арсеналів.

Загалом у межах «Чеської ініціативи» Україна вже отримала близько 4,4 млн великокаліберних боєприпасів, закуплених у третіх країнах за фінансування західних союзників. Лише протягом минулого року було поставлено майже 2 млн снарядів.

Як повідомляло раніше ForUa, постачання артснарядів Україні опинилося під загрозою через нестачу фінансування.