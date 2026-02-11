Постачання артснарядів Україні опинилося під загрозою через нестачу фінансування

Чеська ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для України зіштовхнулася з дефіцитом фінансування на 2026 рік. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого військового представника НАТО.

За даними агентства, у межах програми цього року планують придбати артилерійські снаряди по всьому світу на загальну суму 5 мільярдів євро. Однак наразі донори забезпечили лише 1,4 мільярда євро.

У проєкті беруть участь низка країн, зокрема Німеччина, Данія та Нідерланди, а також чеські оборонні компанії. Ініціатива спрямована на закупівлю для України боєприпасів великого калібру, передусім 155 мм.

У грудні Ініціатива НАТО з безпекової допомоги та навчання для України (NSATU) прогнозувала, що у 2025 році в межах чеської схеми буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських снарядів. Це становитиме 43% від загального обсягу боєприпасів, які отримує Київ, і близько 70% снарядів калібру 155 мм.

Водночас, за словами представника Альянсу, на світовому ринку наразі доступні боєприпаси приблизно на 16 мільярдів євро. НАТО розраховує витратити 5 мільярдів євро на закупівлю сотень тисяч снарядів у межах чеської ініціативи, однак поки що профінансовано менше третини від запланованої суми.

Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявляв, що продовження «снарядної ініціативи» залежатиме від готовності інших держав забезпечити необхідне фінансування.