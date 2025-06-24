ЄС вийшов на фінішну пряму у пошуку снарядів для України

Європейський Союз уже виконав більшість із запланованого обсягу постачань артилерійських снарядів для Збройних сил України. Наразі реалізовано 80% зобов’язань у межах ініціативи щодо передачі двох мільйонів боєприпасів до кінця 2025 року. Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

«Я рада повідомити, що 80% обіцянок, необхідних для ініціативи щодо двох мільйонів боєприпасів, уже зроблені на цей рік», — зазначила Каллас.

За її словами, залишається досягти домовленостей ще на 20% — це приблизно 400 тисяч артилерійських снарядів. Цей обсяг ще має бути розподілений і забезпечений у рамках програми довгострокової військової підтримки України.

Каллас наголосила, що ініціатива з боєприпасами є ключовим елементом оборонного пакета допомоги, і країни-члени ЄС продовжують працювати над тим, щоб повністю її реалізувати.