Чеський міністр пояснив, чому новий уряд вирішив не згортати снарядну ініціативу для України

Новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка пояснив, чому новий уряд країни вирішив не згортати так звану снарядну ініціативу з постачання боєприпасів Україні.

Про це він заявив під час пресконференції в Міністерстві закордонних справ Чехії, повідомляє «Європейська правда».

Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі зазначив, що ініціатива з постачання боєприпасів Україні може тривати за умови її фінансування іншими державами. У зв’язку з цим журналісти «Європейської правди» поцікавилися у Мацінки, що стало підставою для рішення не скасовувати програму.

За словами керівника МЗС, навколо ініціативи виникла «ціла низка питань і спекуляцій», тому новий уряд вирішив спершу детально її вивчити та проаналізувати можливі альтернативні механізми реалізації без втрати результату.

Мацінка також наголосив на важливості консультацій із партнерами по коаліції. За його словами, після виборів позиції різних політичних сил не були однаковими, однак урешті вдалося досягти консенсусу щодо продовження ініціативи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи це питання, підкреслив, що російсько-українська війна стосується не лише України, а й безпеки всієї Європи. Він привітав рішення Праги продовжити ініціативу на умовах, прийнятних для чеського уряду, назвавши такий підхід взаємовигідним і правильним.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Андрей Бабіш заявляв про намір скасувати «снарядну ініціативу», однак після вступу на посаду пом’якшив риторику, зокрема зазначивши, що цим питанням варто опікуватися на рівні НАТО.

Раніше у форматі «Рамштайн» Чехія повідомила, що в межах «Чеської ініціативи» на 2026 рік уже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів для України.