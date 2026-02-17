Антикорупційний фінал: генерала СБУ судитимуть за незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили досудове розслідування у справі високопосадовця Служба безпеки України, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування щодо посадовця з числа вищого офіцерського складу СБУ. Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Ім’я фігуранта офіційно не розголошується, однак з контексту повідомлення випливає, що йдеться про Іллю Вітюка.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру вартістю 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. Водночас у договорі купівлі-продажу зазначена вартість житла становила 12,8 млн грн.

Для обґрунтування походження коштів член сім’ї повідомив, що заробив їх як фізична особа-підприємець, надаючи юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року. Слідчі встановили, що кошти надходили, зокрема, від особи, підозрюваної у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які мають ознаки фіктивності.

За версією слідства, фактичного надання юридичних і консалтингових послуг не було, а законне походження ще 8,8 млн грн, витрачених на купівлю квартири, не підтверджено. Посадовцю СБУ повідомили про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

