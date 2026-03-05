﻿
Надзвичайні події

Антикорупційні органи викрили схему розкрадання 80 млн грн для водогону на Донеччині

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу на заволодінні понад 80 млн грн, що були виділені на розробку документації для інфраструктурного проєкту у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За версією слідства, у 2021 році розпорядженнями керівництва Донецької обласної державної адміністрації Департаменту житлово-комунального господарства виділили понад 80 млн грн. Кошти мали спрямувати на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу "Сіверський Донець — Донбас" до врізки в Південно-Донбаський водопровід.

Однак у листопаді 2021 року, діючи за попередньою змовою, директор Департаменту ЖКГ уклав договір на розробку ПКД із підконтрольною фірмою для реалізації протиправного плану.

Договір уклали без наміру його реального виконання, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково. 

У період з вересня по грудень 2021 року кошти у розмірі більш ніж 80 млн грн перерахували на рахунки підрядника та привласнили учасники схеми.

Про підозру повідомили трьом особам, додав антикорупційний орган.

Раніше ForUA повідомляв, що НАБУ та САП завершили розслідування фактів систематичного отримання хабарів посадовцями Державної митної служби. Фігурує у справі начальник одного з управлінь Рівненської митниці, який за гроші обіцяв бізнесу швидке проходження контролю. Наразі всі матеріали передали стороні захисту, щоб адвокати могли з ними ознайомитися.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

корупціяНАБУДонеччинаСАПводогін
