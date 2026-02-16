Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенко.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья — самоврядній заморській території Великої Британії — за ініціативою учасників злочинної організації було зареєстровано інвестиційний фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів.

Керівником фонду став іноземець, який, за версією слідства, на професійній основі надавав послуги з легалізації злочинних доходів. Серед «інвесторів» фонду, як зазначають правоохоронці, була й родина підозрюваного.

Для приховування причетності ексміністра на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Їхніми бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей Галущенка. Саме ці компанії виступали «інвесторами» фонду через купівлю його акцій.

Слідство встановило, що учасники злочинної організації перераховували кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках. За даними НАБУ і САП, у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому під псевдонімом «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у згаданий фонд. Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Також родині напряму в Швейцарії передали понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро.

Частину цих коштів, за даними слідства, використали для оплати навчання дітей у престижних навчальних закладах Швейцарії, інші — розмістили на депозитах і використали для особистих потреб.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали колишнього міністра під час спроби залишити територію України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають. У межах розслідування НАБУ співпрацює з правоохоронними органами 15 країн.

Як повідомляло раніше ForUa, НАБУ готує екстрадиційні запити у справі «Мідас» до Ізраїлю та інших країн.