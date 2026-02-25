НАБУ та САП викрили новий епізод корупції на закупівлях у Мін'юсті

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили новий епізод у кримінальній справі щодо заволодіння державними коштами під час здійснення процедури закупівель Міністерства юстиції. Про це інформує пресслужба НАБУ.

Йдеться про закупівлю за завищеними цінами 1285 багатофункціональних пристроїв. Використовувалася така ж схема, як і під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу, що було викрито у серпні 2025 року.

З-поміж підозрюваних:

колишній Державний секретар Мін’юсту;

начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту;

бенефіціарний власник та двоє керівників ТОВ.

Як пояснюють у НАБУ, за розробленим бенефіціарним власником ТОВ планом службові особи відомства з метою купівлі багатофункціональних пристроїв внесли відповідні зміни до кошторису на 2021 рік.

Потім з метою формування завищеної очікуваної вартості закупівлі на адресу ТОВ та інших, заздалегідь визначених фірм направили запити щодо надання комерційних пропозицій та отримали "потрібні" відповіді.

Також учасники схеми забезпечили для видимості конкуренції формальну участь у торгах ще однієї фірми, тендерну пропозицію якої визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ.

У підсумку міністерство закупило багатофункціональну техніку за завищеною вартістю, а держбюджет отримав збитки на суму більш ніж 8,9 млн грн.

"Аби відмити частину коштів (орієнтовно 10 млн грн), якими підозрювані заволоділи в обох епізодах (19,5 млн грн), їх перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності", — додали у бюро.

