В Україні створено ескадрилью F-16, до складу якої увійшли українські, американські та нідерландські пілоти. Підрозділ залучається для захисту повітряного простору від російських ракет та безпілотників, повідомляє Intelligence Online.

Ескадрилью сформували в останні тижні у суворій секретності для управління новими F-16. Підрозділ відіграє ключову роль у захисті Київської області, яка регулярно зазнає атак з боку російських військ.

До складу увійшли американські пілоти з досвідом бойових операцій в Афганістані та на Близькому Сході. Нідерландські льотчики пройшли підготовку в елітних європейських школах повітряного бою та спеціалізуються на сучасних тактиках перехоплення та веденні високотехнологічної війни.

Пілоти підписали тимчасові контракти з ротацією на шість місяців, з можливістю продовження, і не мають офіційних звань в українській військовій ієрархії.

Ескадрилья щодня залучається для:

- Перехоплення російських крилатих ракет Калібр і Х-101

- Знищення дронів Герань-5

- Патрулювання повітряного простору, включно з нічними польотами

Особлива цінність західних пілотів — досвід роботи з сучасними технологіями, зокрема прицільно-розвідувальними контейнерами Sniper, які дозволяють виявляти та супроводжувати цілі на великій відстані навіть у темряві або крізь хмари.

За словами джерел Intelligence Online, українські льотчики вже почали освоювати цю технологію під керівництвом західних ветеранів.

