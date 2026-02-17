Міжнародна ескадрилья F-16 стала на захист українського неба

В Україні створено ескадрилью F-16, до складу якої увійшли українські, американські та нідерландські пілоти. Підрозділ залучається для захисту повітряного простору від російських ракет та безпілотників, повідомляє Intelligence Online.
Ескадрилью сформували в останні тижні у суворій секретності для управління новими F-16. Підрозділ відіграє ключову роль у захисті Київської області, яка регулярно зазнає атак з боку російських військ.
До складу увійшли американські пілоти з досвідом бойових операцій в Афганістані та на Близькому Сході. Нідерландські льотчики пройшли підготовку в елітних європейських школах повітряного бою та спеціалізуються на сучасних тактиках перехоплення та веденні високотехнологічної війни.
Пілоти підписали тимчасові контракти з ротацією на шість місяців, з можливістю продовження, і не мають офіційних звань в українській військовій ієрархії.
Ескадрилья щодня залучається для:
- Перехоплення російських крилатих ракет Калібр і Х-101
- Знищення дронів Герань-5
- Патрулювання повітряного простору, включно з нічними польотами
Особлива цінність західних пілотів — досвід роботи з сучасними технологіями, зокрема прицільно-розвідувальними контейнерами Sniper, які дозволяють виявляти та супроводжувати цілі на великій відстані навіть у темряві або крізь хмари.
За словами джерел Intelligence Online, українські льотчики вже почали освоювати цю технологію під керівництвом західних ветеранів.
Як повідомляло раніше ForUa, Міноборони запускає оновлену систему протидії дронам.
Автор: Тетяна Андрійко