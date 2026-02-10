﻿
Столиця

Київщина за кілька тижнів отримала понад 500 генераторів від міжнародних партнерів

Київщина за кілька тижнів отримала понад 500 генераторів від міжнародних партнерів

Київська область упродовж останніх кількох тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Обладнання передали міжнародні партнери та гуманітарні організації, зокрема Польща, Литва, Чехія, УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста в Україні та на Київщині, а також благодійні фонди.

Отримані генератори вже встановили на об’єктах критичної інфраструктури — котельнях, водоканалах, медичних закладах, школах, дитячих садках і пунктах незламности.

Голова Київської ОВА Микола Калашник навів окремі приклади використання обладнання. Зокрема, у Борисполі генератор, наданий Польщею, встановили біля котельні, яка забезпечує теплопостачання школи, професійно-технічного ліцею, дитячого садка та цілого мікрорайону з 28 багатоквартирних будинків. Ще один генератор у місті заживлює свердловину місцевого водоканалу.

Окремо Калашник відзначив Ворзель, де генератор, переданий ДСНС України, забезпечує електроенергією школу, модульне містечко для людей, які втратили житло, а також котельню.

У КОВА наголосили, що встановлення резервних джерел живлення є одним із ключових напрямів підготовки регіону до можливих надзвичайних ситуацій та перебоїв з електропостачанням.

На світлині: генератор у Ворзелі

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщаЛитваЧехіяКиївщинаУВКБ ООНМикола КалашникгенераториКОВА
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росія готує масштабний весняний наступ - Welt
Дайджест 10.02.2026 14:17:20
Росія готує масштабний весняний наступ - Welt
Читати
ТОП-10 найприбутковіших банків України
Рейтинги 10.02.2026 13:52:44
ТОП-10 найприбутковіших банків України
Читати
Нідерланди виділяють €100 млн на відновлення української енергетики
Енергетика 10.02.2026 13:29:12
Нідерланди виділяють €100 млн на відновлення української енергетики
Читати

Популярнi статтi