Київщина за кілька тижнів отримала понад 500 генераторів від міжнародних партнерів

Київська область упродовж останніх кількох тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Обладнання передали міжнародні партнери та гуманітарні організації, зокрема Польща, Литва, Чехія, УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста в Україні та на Київщині, а також благодійні фонди.

Отримані генератори вже встановили на об’єктах критичної інфраструктури — котельнях, водоканалах, медичних закладах, школах, дитячих садках і пунктах незламности.

Голова Київської ОВА Микола Калашник навів окремі приклади використання обладнання. Зокрема, у Борисполі генератор, наданий Польщею, встановили біля котельні, яка забезпечує теплопостачання школи, професійно-технічного ліцею, дитячого садка та цілого мікрорайону з 28 багатоквартирних будинків. Ще один генератор у місті заживлює свердловину місцевого водоканалу.

Окремо Калашник відзначив Ворзель, де генератор, переданий ДСНС України, забезпечує електроенергією школу, модульне містечко для людей, які втратили житло, а також котельню.

У КОВА наголосили, що встановлення резервних джерел живлення є одним із ключових напрямів підготовки регіону до можливих надзвичайних ситуацій та перебоїв з електропостачанням.