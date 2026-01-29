Захист неба: Міноборони запускає оновлену систему протидії дронам

Міністерство оборони України анонсувало масштабні зміни у системі протиповітряного захисту, що пов’язані зі зростанням загроз від безпілотників. За даними відомства, лише за останній місяць Росія здійснила понад 6 тисяч атак дронів, спрямованих на житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та транспортні комунікації. Про нові заходи повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За словами Федорова, постійне вдосконалення російських дронів, поява нових технологій і зміна тактики атак призводять до зростання загроз. У відповідь Україна змінює підхід до протиповітряної оборони, роблячи ставку на розвиток так званої «малої» ППО та систем перехоплення, здатних швидко реагувати на раптові загрози.

В межах реформи одним із ключових кроків стало призначення заступника командувача Повітряних Сил ЗСУ, відомого під позивним Лазар, який відповідає за створення окремого командування «малої» ППО. Керівником цього підрозділу призначено полковника Євгенія Хлєбнікова.

Полковник Хлєбніков має багаторічний досвід у зенітних ракетних військах та Генштабі ЗСУ. Під час повномасштабного вторгнення він керував застосуванням Bayraktar під час оборони Києва і Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний та у боях за Донецький аеропорт у 2014–2015 роках.

Основне завдання нового підрозділу — побудувати систему, яка швидко аналізує загрози, прогнозує атаки та ефективно протидіє ворожим безпілотникам, зберігаючи безпеку населення та критичної інфраструктури.

Міністерство оборони планує посилити управління ППО у кожному регіоні та сформувати команду для розвитку «малої» протиповітряної оборони.

