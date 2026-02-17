Контратаки ЗСУ в лютому принесли рекордні результати

Українські захисники минулого тижня відвоювали у російських окупантів понад 200 квадратних кілометрів території, що стало найуспішнішим проривом ЗСУ за останні 2,5 роки, повідомляють AFP та Інститут вивчення війни.

Згідно з даними ISW, з 11 по 15 лютого українські воїни відбили у окупантів 201 квадратний кілометр території. Зазначається, що це майже дорівнює площі, яку російські війська захопили протягом усього грудня минулого року.

Успіх українських військових частково пояснюється тим, що у російських сил були проблеми зі зв’язком через блокування терміналів Starlink, що ускладнило управління їхніми підрозділами на полі бою.

«Ці контратаки, ймовірно, використовують нещодавнє блокування доступу російських сил до Starlink, що спричиняє проблеми зі зв’язком та командуванням на полі бою», — йдеться у заяві ISW.

Ця операція стала найбільшим відвоюванням території українськими захисниками за такий короткий період від часу контрнаступу, що розпочався у червні 2023 року.

