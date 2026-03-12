Сили оборони зачистили близько 80 кв. км на межі двох областей

ЗСУ провели зачистку на окремих ділянках фронту на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Йдеться приблизно про 80 квадратних кілометрів території. На цих ділянках ситуація залишається складною, оскільки російські війська постійно намагаються проникати вглиб українських позицій невеликими групами. «Є різні ділянки, які зараз перебувають у зоні інфільтрації ворога, де постійно відбувається проникнення. Коли на мапі відбуваються зміни під час зачистки, там залишається так звана сіра зона», – пояснив співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Експерт зазначив, що противник зосередив значну кількість піхоти у посадках та населених пунктах. Окупанти ховаються в зруйнованих будинках, бліндажах та інших укриттях і намагаються просуватися вперед невеликими групами – іноді навіть по одному-двох військових.

Водночас українські підрозділи регулярно проводять зачистку територій. Для цього залучають штурмові групи або посилюють роботу безпілотників, що дозволяє не дати ворогу накопичити сили та закріпитися. Погорілий підкреслив, що йдеться саме про зачищені ділянки, а не про повністю звільнені населені пункти.

За оцінкою аналітиків, площа територій, де колишня «червона зона» на карті змінилася на «сіру» і де активно діють українські військові, становить близько 80 кв. км.

Погорілий уточнив, що звільнення населеного пункту означає повний контроль над ним після проведення наступальних і стабілізаційних дій та офіційного оголошення українським військово-політичним керівництвом.

Як повідомляло раніше ForUa, російські війська поступово захоплюють прикордонні села Слобожанщини.