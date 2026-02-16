Глава Rheinmetall дав прогноз щодо завершення війни в Україні

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер вважає, що очікувати на встановлення миру в Україні у 2026 році не варто. Таку думку він висловив у подкасті Table.Today від Table.Briefings, повідомляє ntv.

За словами Паппергера, наразі Росія не демонструє жодних ознак готовності до припинення агресії. З огляду на поточну ситуацію на фронті та політичну позицію Кремля, очільник концерну не прогнозує завершення бойових дій у найближчі два роки.

Виробничі потужності та фінансування

Армін Паппергер підкреслив, що Rheinmetall має значний потенціал для підтримки України, проте він обмежений обсягами контрактів.

Надлишок виробництва: На сьогодні компанія виробляє більше боєприпасів, ніж закріплено в поточних угодах.

Можливості розширення: Концерн готовий збільшити поставки зенітних систем, танків та снарядів, але це потребує додаткового фінансування з боку урядів.

Масштабування бізнесу: У планах компанії — збільшити штат працівників до 70 тисяч осіб. Очікується, що портфель замовлень Rheinmetall до кінця поточного року досягне позначки у 140 млрд євро.

Роль Rheinmetall у допомозі Україні

Німецький концерн є одним із ключових постачальників озброєння для ЗСУ. Компанія забезпечує фронт бойовими машинами піхоти, танками, самохідними артилерійськими установками, засобами ППО та боєприпасами.

Окремим напрямком співпраці є локалізація виробництва. Під час Мюнхенської конференції з безпеки було підписано меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке спеціалізуватиметься на виготовленні артилерійських снарядів.