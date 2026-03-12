﻿
Суспiльство

Мобільні групи обходитимуть будинки для вручення повісток

У Вінниці для проведення мобілізації створюють мобільні групи, які проводитимуть побудинковий обхід для вручення повісток, йдеться у розпорядженні міського голови. Згідно з документом, у місті та громаді працюватиме 31 мобільна група. Їхній склад залежить від типу забудови:

- Приватний сектор (20 груп): представник квартального комітету, поліція та територіальний центр комплектування (ТЦК).

- Багатоповерхівки з керуючими компаніями (7 груп): представник компанії-управителя, поліція та ТЦК.

- Будинки з ОСББ (1 група): представник міськради з розвитку ОСББ, представник об’єднання, поліція та ТЦК.

- Старостинські округи (3 групи): представник старостату, працівник департаменту цивільного захисту, поліція та ТЦК.

Повістки вручатимуть особисто під підпис громадянина. Якщо людини немає вдома або вона відмовляється приймати документ, члени групи складають спеціальний акт. За потреби також організовується розсилка рекомендованих листів із повідомленням про вручення.

Всі відповідальні структури — департаменти міськради, старости та Асоціація органів самоорганізації населення — зобов’язані щодня звітувати про проведені заходи, а випадки вручення або відмови доповідати негайно.

Як повідомляло раніше ForUa, на Івано-Франківщині військовозобов’язаний напав на групу оповіщення ТЦК, поранено двох військових.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

