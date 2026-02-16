В Україні оновили штрафи за порушення ПДР: що змінилося

У 2026 році в Україні оновлено систему штрафів за порушення правил дорожнього руху. Найбільші зміни торкнулися порушень, які безпосередньо впливають на тяжкість наслідків ДТП.

Перевищення швидкості та аварійні ситуації

Штрафи за перевищення швидкості на понад 20 км/год та 50 км/год були проіндексовані. Тепер порушники ризикують сплатити значну суму, особливо якщо порушення зафіксовано автоматичною системою фото- та відеофіксації. У разі створення аварійної ситуації сума штрафу зростає, а водій може втратити право керування транспортним засобом на рік.

Ремені, шоломи та гаджети

Особливу увагу приділено використанню пасивних засобів безпеки — ременів та шоломів. Ігнорування цих вимог тепер коштує дорожче. Також збільшили штрафи за користування мобільними телефонами під час руху, оскільки відволікання на гаджети залишається однією з головних причин ДТП у містах.

Керування у стані сп’яніння

Найсуворіші санкції залишаються за керування напідпитку. Водії, які порушують ст. 130 КУпАП, окрім великих штрафів, позбавляються права керування, а у разі повторного порушення можлива конфіскація транспортного засобу. Якщо водія зловлять за кермом після позбавлення прав судом, штраф може сягати десятків тисяч гривень.

Технічний стан автомобіля та екологія

Контроль також посилився щодо технічного стану авто. Зокрема, штрафи передбачені за надмірний шум від переобладнаних вихлопних систем, а також за порушення екологічних норм у великих містах через високий рівень викидів.

Варто зазначити, що водії можуть заощадити, сплативши штраф протягом перших 10 днів після винесення постанови: у такому випадку сума становитиме лише 50% від штрафу, якщо порушення зафіксоване камерами.

