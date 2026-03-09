Напад на ТЦК: група цивільних на семи авто силоміць звільнила мобілізованого

У неділю, 8 березня, поблизу населеного пункту Озеро на Волині група цивільних осіб напала на службовий автомобіль Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), який перевозив військовозобов’язаного до призовного центру. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

За інформацією терцентру, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службове авто та почали блокувати його рух, здійснювати небезпечні маневри і підрізати транспортний засіб. Внаслідок цього службовий автомобіль з’їхав у кювет. Після цього нападники застосували силу до військовослужбовців, розбили скло автомобіля та силоміць звільнили військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.

У результаті нападу один військовослужбовець отримав травму голови, ще один — садна на передпліччі та обличчі. Стан постраждалих стабільний.

ТЦК повідомив, що незаконно звільнена особа є жителем міста Запоріжжя і підлягає призову на військову службу. Інформацію про інцидент передано до правоохоронних органів, триває встановлення осіб та транспортних засобів, причетних до нападу.

