СБУ та Нацполіція знешкодили мережу торговців «трофейною» зброєю: затримано 8 ділків

Серед вилученого арсеналу — російські автомати Калашникова, вогнемети «Джміль», безшумні автомати АС «Вал», протитанкові гранатомети та близько 20 тисяч набоїв.

Київщина: Затримано власника СТО та двох його спільників. Зброю, переправлену зі сходу, вони зберігали у спеціальних схронах у гаражі та гостьовому будинку. Фігурантів затримали «на гарячому» під час продажу партії гранат, автоматів та боєприпасів. Додатково під час обшуків вилучено ПТКР, 192-мм гранатометні постріли та понад 11,5 тисяч набоїв.

Донеччина: У Краматорському районі викрито двох мобілізованих, які вивозили «трофеї» безпосередньо з передової. Їх затримали під час спроби збути п’ять російських АК-47 та гранатомет РПГ-22.

Дніпропетровщина: Затримано двох рецидивістів — працівника металобази та його знайомого. У гаражі вони облаштували підпільну майстерню, де відновлювали бойові властивості стрілецької зброї для подальшого продажу.