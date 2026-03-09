СБУ та Нацполіція знешкодили мережу торговців «трофейною» зброєю: затримано 8 ділків

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу засобів ураження у чотирьох регіонах країни. У результаті спецоперацій затримано вісьмох осіб, які намагалися реалізувати зброю та боєприпаси, вивезені з прифронтових районів.
Серед вилученого арсеналу — російські автомати Калашникова, вогнемети «Джміль», безшумні автомати АС «Вал», протитанкові гранатомети та близько 20 тисяч набоїв.
Деталі спецоперацій за регіонами
Київщина: Затримано власника СТО та двох його спільників. Зброю, переправлену зі сходу, вони зберігали у спеціальних схронах у гаражі та гостьовому будинку. Фігурантів затримали «на гарячому» під час продажу партії гранат, автоматів та боєприпасів. Додатково під час обшуків вилучено ПТКР, 192-мм гранатометні постріли та понад 11,5 тисяч набоїв.
Донеччина: У Краматорському районі викрито двох мобілізованих, які вивозили «трофеї» безпосередньо з передової. Їх затримали під час спроби збути п’ять російських АК-47 та гранатомет РПГ-22.
Дніпропетровщина: Затримано двох рецидивістів — працівника металобази та його знайомого. У гаражі вони облаштували підпільну майстерню, де відновлювали бойові властивості стрілецької зброї для подальшого продажу.
Хмельниччина: Правоохоронці затримали мешканця столиці, який, окрім вогнепальної зброї, підготував до реалізації понад 1,6 кг пластиду, 11 бойових гранат та велику кількість набоїв.
Правові наслідки
Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Автор: Галина Роюк
Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників. Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.