﻿
Війна

Ворог просунувся на одному з ключових напрямків фронту

Російські окупаційні війська просунулися поблизу селища Удачне на Покровському напрямку, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState. За даними аналітиків, противник мав часткове просування в районі населеного пункту.

Водночас у зведенні Генштаб Збройних сил України зазначив, що російські війська намагалися просунутися одразу на кількох ділянках Покровського напрямку. Зокрема, атаки відбувалися в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, а також у напрямку Шевченко та Сергіївка. Протягом доби на Покровському напрямку російські війська здійснили 18 атак.

Українські військові завдали противнику значних втрат. Зокрема, знищено одну артилерійську систему, 12 одиниць спеціальної техніки та дві одиниці автомобільного транспорту. Також пошкоджено танк, сім артилерійських систем, дві одиниці автотранспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 11 укриттів. Крім того, сили оборони знищили або подавили 158 безпілотників різних типів.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти цієї весни готують наступ Донеччину.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ситуація на фронтіпросування ворогаПокровський напрямок
