Суддя за кермом BMW важко поранила дитину на пішохідному переході в Кривому Розі

У Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої тяжко травмовано 11-річного хлопчика. За даними слідства, за кермом автомобіля перебувала суддя одного з районних судів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Аварія сталася 9 лютого близько 16:30. Попередньо встановлено, що водійка автомобіля BMW здійснила наїзд на дитину, яка разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

Хлопчика госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та вилучають записи з камер відеоспостереження. Державне бюро розслідувань закликає очевидців події або тих, хто має фото чи відео аварії, звернутися до чергової частини територіального управління ДБР у Полтаві за телефоном 0800-350-352.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.