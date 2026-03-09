Газовий удар по Європі: ціни зросли на 30% на тлі війни на Близькому Сході

Ціни на природний газ у Європі різко зросли приблизно на 30% на тлі загострення війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, енергетичні ринки відреагували на ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв через ескалацію конфлікту в регіоні. Інвестори побоюються, що бойові дії можуть вплинути на ключові маршрути транспортування нафти та газу, зокрема через Ормузьку протоку.

Водночас AP News повідомляє, що ціни на сиру нафту також різко зросли і досягли найвищого рівня за останні 14 років. Аналітики пояснюють це побоюваннями щодо стабільності світових поставок енергоносіїв, адже Близький Схід залишається одним із ключових регіонів видобутку нафти.

Експерти попереджають, що подальша ескалація конфлікту може спричинити ще сильніші коливання на енергетичних ринках та вплинути на ціни на паливо і електроенергію в усьому світі.