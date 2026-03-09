Олександрі Кононовій заборонили патріотичні прикраси на Паралімпійських іграх-2026

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова зіткнулася з суворими регламентними обмеженнями під час зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Організатори змагань зробили спортсменці зауваження через її прикраси — сережки з написом «Stop War».

За словами Кононової, представники комітету зазначили, що такий напис не відповідає офіційному регламенту змагань, який обмежує політичні висловлювання. Наступного дня біатлоністка була змушена змінити аксесуари, проте залишилася вірною собі, вийшовши на старт в інших патріотичних сережках.

Попри психологічний тиск та бюрократичні перепони, Олександра продемонструвала блискучий результат. У класі стоячи вона виборола дві високі нагороди:

Золото у спринті;

Бронзу в індивідуальній гонці.

Варто зазначити, що це не перший випадок цензури щодо української символіки на іграх. Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив збірній України виступати у формі, на якій була зображена карта нашої держави. Тоді функціонери назвали елемент національної ідентичності «політичним».