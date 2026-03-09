﻿
Орбан закликав Єврокомісію скасувати санкції проти російської енергетики

Прем’єр-міністр Віктор Орбан звернувся з листом до президентки Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн із пропозицією переглянути та скасувати санкції проти російської енергетики.

Про це глава угорського уряду повідомив у соцмережі X.

За словами Орбана, через війну на Близькому Сході та «українську нафтову блокаду» ціни на сиру нафту почали різко зростати, зокрема й в Угорщині. Він стверджує, що обмеження, запроваджені Володимир Зеленський, становлять серйозну загрозу не лише для Угорщини, а й для Словаччина та всього Європейський Союз.

У зв’язку з цим Орбан запропонував два кроки для запобігання ризикам. Перший — переглянути та призупинити санкції, запроваджені проти російського енергетичного сектору. За його словами, саме з такою ініціативою він звернувся до президентки Єврокомісії.

Крім того, угорський прем’єр повідомив, що уряд працює над заходами, які мають дозволити утримати ціни на дизельне пальне та бензин на стабільному рівні.

