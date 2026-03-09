Франція готує міжнародну операцію для супроводу суден через Ормузьку протоку

Президент Емманюель Макрон заявив про підготовку міжнародної місії для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яку Іран закрив після початку ударів з боку США та Ізраїль.

Про це французький президент сказав під час візиту до Кіпр.

За словами Макрона, підготовка місії відбуватиметься спільно з європейськими та іншими державами. Її мета — організувати супровід контейнеровозів і танкерів, щоб поступово відновити рух суден через протоку.

Президент Франції також висловив підтримку країнам Перської затоки, які зазнавали ударів з боку Ірану. Він повідомив про масштабне розгортання французьких військово-морських сил у регіоні. За його словами, Франція планує направити вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець — від східної частини Середземного моря до Червоного моря і поблизу узбережжя Ормузької протоки.

Макрон назвав таку мобілізацію флоту безпрецедентною та зазначив, що вона також передбачає залучення французьких повітряних і сухопутних сил у регіоні. За його словами, метою Франції є сприяння деескалації, захист своїх громадян і партнерів, а також забезпечення свободи навігації та безпеки морських перевезень.

Ормузька протока з’єднує Оманська затока з Перська затока і є одним із ключових світових торговельних маршрутів. Через неї транспортується значна частина нафти — приблизно 20% щоденного світового споживання.

Після початку атак США та Ізраїлю Іран оголосив про закриття протоки та попередив, що може знищувати будь-які судна, які спробують пройти через неї.