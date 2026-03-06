МВС прояснило ситуацію з паперовими страховками

В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, для цього наразі немає законодавчих підстав. «Інформація про нібито автоматичні штрафи для водіїв за паперову страховку не відповідає дійсності. Для запровадження такого механізму необхідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де передбачена можливість фіксації відсутності страхового поліса», — зазначили у МВС.

Водночас міністерство наголосило, що поточна система автофіксації технічно не пристосована для перевірки наявності страхового поліса. «Питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно. Про початок фіксації такого правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел», — додали у відомстві.

При цьому можливість отримати штраф за відсутність страховки залишається під час зупинки автомобіля поліцейськими.

У МВС нагадали, що поліс страхування необхідно оформлювати не лише як вимогу закону, а й як важливий елемент безпеки водія.

