Свiт

Влада в Ірані перейшла до нового верховного лідера

Влада в Ірані перейшла до нового верховного лідера

Іранські державні медіа повідомили про призначення нового верховного лідера країни після загибелі попереднього керівника. Новим главою Ісламської Республіки став Моджтаба Хаменеї — син Алі Хаменеї, який, за даними іранської сторони, загинув 28 лютого внаслідок ударів США та Ізраїлю, повідомляє CNN з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Призначення Моджтаби Хаменеї викликало суперечки всередині іранської еліти. За оцінками джерел, його прихід може посилити вплив силових структур, зокрема Корпус вартових ісламської революції, і послабити позиції інших груп впливу. Крім того, новий лідер не має титулу аятоли, який традиційно вважається важливим для обіймання найвищої посади в іранській системі влади.

За даними джерел, рішення про призначення ухвалили в екстреному режимі під тиском Корпусу вартових ісламської революції, щоб уникнути політичної нестабільності на тлі атак Ізраїлю та США і забезпечити швидкий перехід влади.

Після загибелі Алі Хаменеї було створено тимчасову керівну колегію з трьох осіб. До неї увійшли президент Ірану Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджеї, а також релігійний діяч Аліреза Арафі.

Довідка: обрання верховного лідера здійснює Асамблея експертів Ірану — орган із 88 обраних високопоставлених священнослужителів, який має повноваження призначати та контролювати верховного лідера країни. З моменту створення Ісламської Республіки Іран у 1979 році таке рішення ухвалювали лише один раз — після смерті Рухолли Хомейні, коли верховним лідером було обрано Алі Хаменеї.

У політичній системі Ірану верховний лідер має вирішальну владу і фактично стоїть над усіма гілками державного управління. Його повноваження охоплюють як політичну, так і релігійну сфери. Посада базується на принципі Вілаят-е факіх — опіки ісламського правника, згідно з якою державою має керувати авторитетний релігійний діяч.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

