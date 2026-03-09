﻿
Здоров'я

Краса зсередини: вчені знайшли природний «еліксир» для шкіри та волосся.

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, опублікованими в науковому журналі Phytotherapy Research, екстракт кореня ашваганди (Withania somnifera) демонструє значний потенціал у зміцненні здоров'я шкіри та боротьбі з випадінням волосся. Індійська група вчених підтвердила, що ця традиційна рослина аюрведи може стати ефективним допоміжним засобом у сучасній косметології та дерматології.

Суть дослідження та результати

У клінічному випробуванні взяли участь добровольці віком від 18 до 60 років, які мали проблеми зі шкірою або густотою волосся. Учасників розділили на дві групи: перша двічі на день приймала капсули з екстрактом ашваганди (300 мг), друга — плацебо.

Через 75 днів регулярного прийому в групі ашваганди зафіксували:

  • Покращення стану шкіри: Значне зниження трансепідермальної втрати води, що свідчить про зміцнення захисного бар’єра та краще зволоження.

  • Ріст волосся: Збільшення густоти та покращення співвідношення анаген-телоген (фази росту до фази спокою).

  • Якість життя: Учасники відзначили психологічне полегшення, оскільки стан їхнього вигляду став помітно кращим.

Універсальна користь чи обережність?

Це не перше підтвердження ефективності рослини. Раніше вчені вже довели, що ашваганда позитивно впливає на загальну фізичну форму та якість життя людей похилого віку. Нові дані розширюють можливості її застосування як «еліксиру молодості» для шкіри та волосся.

Попри багатообіцяючі результати, фахівці закликають до зваженого підходу. Зокрема, Німецький федеральний інститут оцінки ризиків (BfR) наголошує на певних обмеженнях.

Важливо: Вживання добавок з ашвагандою не рекомендується дітям, вагітним жінкам, матерям, що годують грудьми, а також особам із захворюваннями печінки.

Використання екстракту кореня ашваганди виглядає як перспективний напрямок для тих, хто прагне підтримати красу зсередини, проте перед початком курсу варто проконсультуватися з лікарем.

 Автор: Галина Роюк

