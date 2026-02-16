﻿
Війна в Україні навряд чи завершиться у 2026 році - генерал США

Війна в Україні, найімовірніше, не завершиться у 2026 році. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. «Ні. Росіяни не зацікавлені в цьому», — відповів генерал на питання про можливе завершення війни цього року.

За словами Годжеса, РФ погодиться на перемир’я лише під тиском, проте він не бачить, щоб уряд США чинив достатній вплив на Москву. "Я не бачу, щоб уряд США чинив на них такий тиск, на жаль", - підкреслив Годжес.

Генерал також зазначив: «Росіяни не поважають Європу настільки, щоб її слухати».

Генерал підкреслив, що нинішня позиція Кремля демонструє, що Москва не зацікавлена у мирних домовленостях на умовах, які були б прийнятні для України та західних союзників. За його словами, лише поєднання економічного, дипломатичного та військового тиску може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Він також зазначив, що навіть у випадку формального перемир’я, тривалість конфлікту буде залежати від готовності західних країн підтримувати Україну та продовжувати санкційний тиск на РФ. Генерал Годжес додав, що українські сили залишаються ключовим фактором утримання фронту та стримування російського наступу.

Аналітики наголошують, що думка генерала відображає загальні оцінки експертів щодо ймовірної затяжності війни, зокрема через стратегічні амбіції Росії та складність політичного тиску на Москву.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль імітує мирні кроки, не плануючи завершувати війну.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

війна в Українізакінчення війниБен Годжестиск на Кремль
