Трамп розповів деталі розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін прагне бути корисним у питаннях Близького Сходу, але був би набагато кориснішим, якби припинив війну в Україні.

Трамп розповів, що під час телефонної розмови з Путіним 9 березня обговорювалися дві ключові теми: війна в Україні та ситуація на Близькому Сході. За його словами, розмова була «дуже хорошою», хоча між президентами існує «величезна ненависть» через Україну. «Ми говорили про Україну — це просто нескінченна боротьба. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися», — сказав Трамп.

Водночас президент США підкреслив: Путін хоче діяти конструктивно, і був би значно кориснішим, якби завершив війну проти України.

