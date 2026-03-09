Окупанти просунулися в районі Гуляйполя, – DeepState

Російські війська мають незначне просування поблизу Гуляйполя у Запорізькій області.

Про це 9 березня повідомили аналітики проєкту DeepState. За їхніми даними, окупаційні сили просунулися на околицях міста.

Водночас у Генштабі Збройних сил України поінформували, що протягом минулої доби на Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 19 атак противника. Бої тривали в районі Мирного, а також у напрямках населених пунктів Залізничне, Оленокостянтинівка, Гірке та Святопетрівка.

ForUA нагадує, Збройні сили України у лютому 2026 року змогли звільнити більше територій, ніж вдалося захопити російським військам за цей же період. Такий стратегічний успіх зафіксовано вперше з часів Курської операції. Наразі українські підрозділи продовжують наступ на Олександрівському напрямку.