Кремль імітує мирні кроки, не плануючи завершувати війну, – Bloomberg

Росія може застосовувати переговори з Україною як засіб маніпуляції, прагнучи одночасно відновити дипломатичні й економічні контакти з США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані естонської зовнішньої розвідки.

За оцінкою експертів, Москва "грає в ігри" під час мирних переговорів, а її головна мета залишається незмінною – підкорити Україну та, потенційно, розширити агресію на інші країни. Як зазначив колишній депутат Сейму Польщі та радник президента Польщі з питань зовнішньої політики Марцін Пшидач: "Росія абсолютно не готова вести переговори в дусі доброї волі. Протягом століть її стратегія полягала у розширенні територій, не враховуючи інтереси мешканців".

За даними естонської розвідки, недавнє пожвавлення риторики щодо мирних переговорів є тактикою Кремля, щоб виграти час і просувати власні довгострокові цілі у війні проти України. Водночас США посилюють тиск, зокрема через підготовку до проміжних виборів у листопаді, щоб пришвидшити завершення переговорів і зупинити російську агресію. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Вашингтон пропонує завершити всі необхідні перемовини до червня.

У Кремлі, за даними агентства, доручили державним структурам демонструвати "готовність до співпраці" з Вашингтоном. Для Москви ключовим завданням є відновлення повноцінних відносин з США, що дозволить зняти санкції, відновити прямі авіасполучення та полегшити доступ до фінансових і бізнес-інструментів для еліти. Естонська розвідка також зазначає, що одним із сценаріїв Кремля є створення фонду післявоєнної відбудови за рахунок заморожених російських активів на Заході, що дозволить ефективно впливати на Україну та фінансувати пропагандистські кампанії.

Пшидач наголосив на необхідності посилити економічний тиск на країни, які продовжують купувати російську нафту, а також націлюватися на "тіньовий флот" Росії, щоб обмежити джерела доходів Москви.

"Кремль лише вдає зацікавленість у мирних переговорах, сподіваючись одночасно відновити двосторонні відносини зі США та офіційно закріпити поразку України", – підсумували у естонській розвідці.

