Погода 16 лютого: сніг, хуртовини та мороз до -12°

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, сніг та дощ у низці регіонів, а також ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від +8° до -12°.

У західних, північних та більшості центральних областей йтиме невеликий сніг. На сході країни опади переважно у вигляді дощу, а на північному сході можливі помірні опади. У південних регіонах та Вінницькій області істотних опадів не очікується, повідомили синоптики.

На дорогах західних, північних і центральних областей місцями прогнозується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, з поривами до 15–20 м/с, у північних регіонах можливі хуртовини.

Температура повітря становитиме:

- у західних, Житомирській та Вінницькій областях — -7…-12°;

- на Прикарпатті та півночі країни — -4…-9°;

- у більшості центральних областей та Сумській області — від +3° до -2°;

- на сході та південному сході — +3…+8°.

У Києві та області — хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 м/с із поривами до 15–18 м/с. Температура повітря -7…-9°.

