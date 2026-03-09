Технологічне протистояння: нове покоління російських дронів загрожує українській обороні

Росія може активніше використовувати модернізовані реактивні версії ударних безпілотників "Герань", щоб підвищити ефективність атак по Україні. Нові дрони створені на базі іранських Shahed, отримали більшу швидкість і можуть ускладнити роботу української протиповітряної оборони, повідомляє Forbes.

Безпілотники "Герань" застосовуються у військових операціях з 2022 року. З того часу їх неодноразово модернізували: додали системи захисту супутникової навігації, обмежене дистанційне керування на фінальній фазі атаки, камери та алгоритми штучного інтелекту для коригування траєкторії.

Ефективність дронів значно знизилася після того, як Україна почала масово застосовувати безпілотники-перехоплювачі зі швидкістю до 300 км/год і алгоритмами штучного інтелекту, здатними перехоплювати понад 60% атак.

Одним із рішень Росії став реактивний дрон "Герань-3", застосування якого зафіксовано у 2025 році. Він оснащений китайським турбореактивним двигуном Telefly і розвиває швидкість понад 500 км/год. Ще більший дрон – "Герань-5" – зафіксували на початку 2026 року. Він має розмах крил близько 5,5 метра, може нести до 90 кг вибухівки і долати до 1000 км на швидкості приблизно 600 км/год. Реактивні двигуни роблять дрони складнішими й дорожчими, що може обмежити їх масове застосування.

Україна планує розробку нових високошвидкісних дронів-перехоплювачів із потужнішими двигунами та вдосконаленими алгоритмами автономного відстеження цілей. Паралельно українські сили завдають ударів по заводах, складах і логістичних об’єктах, пов’язаних зі складанням дронів у Росії.

Аналітики зазначають, що війна дронів між Україною та Росією перетворилася на постійне технологічне змагання, де переваги однієї сторони швидко нівелюються контрзаходами іншої.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна розширює використання дронів-перехоплювачів.