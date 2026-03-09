Україна заявила про психологічний і фізичний тиск на інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії угорської влади під час затримання співробітників інкасації Ощадбанк є неприйнятними та порушують низку міжнародних зобов’язань, зокрема Європейську конвенцію з прав людини, Віденську конвенцію про консульські зносини та українсько-угорську консульську конвенцію. Відповідний коментар оприлюднений на сайті відомства.

У міністерстві нагадали, що 5 березня 2026 року на кільцевій дорозі Будапешт угорські силовики затримали сімох співробітників служби інкасації та два автомобілі державного банку. Інкасатори перевозили з Австрія до Україна цінний вантаж у межах міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG та Ощадбанком. У МЗС зазначили, що перевезення було оформлене відповідно до міжнародних правил і митних процедур.

За даними міністерства, угорська сторона знала, що інкасатори не мали зброї. Попри це затримання проводили співробітники антитерористичного підрозділу з використанням бронетранспортера, кулеметів і гранатометів.

Після повернення громадян до України з’ясувалися деталі їхнього утримання. У МЗС стверджують, що затриманих, які мали статус свідків у справі про відмивання грошей, протягом 28 годин тримали в кайданках і перевозили із зав’язаними очима. У них вилучили особисті речі та телефони і не дозволили повідомити рідних, роботодавця або українське посольство про затримання. Частину вилучених речей, за даними міністерства, так і не повернули.

Також повідомляється про проблеми з наданням медичної допомоги. Один із затриманих, який має інвалідність і потребує спеціального режиму лікування, отримав допомогу лише після втрати свідомості. Іншому чоловікові, хворому на діабет, примусово ввели препарат, після чого у нього різко підвищився рівень цукру в крові та тиск, і його довелося госпіталізувати.

У МЗС заявляють, що затримані зазнавали психологічного та фізичного тиску, не мали можливості давати свідчення українською мовою — з ними спілкувалися російською. Крім того, їм не надали доступу до адвокатів і консульської допомоги, попри звернення посольства України.

За інформацією відомства, 6 березня 2026 року угорська сторона за поданням свого Управління захисту Конституції ухвалила рішення депортувати українців і заборонити їм в’їзд до Шенгенської зони на три роки, хоча доказів їхньої причетності до правопорушень не було.

Українське МЗС також вимагає повернути автомобілі інкасації та цінності, які перевозили співробітники банку, і закликає притягнути до відповідальності всіх причетних до затримання, тиску на громадян України та порушення їхніх прав.

У відомстві наголосили, що Україна добиватиметься справедливості через національні та міжнародні правові механізми і залишає за собою право на відповідні кроки реагування.