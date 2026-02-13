Наступний раунд перемовин України, РФ і США відбудеться у Женеві 17-18 лютого

Наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, РФ і США запланований на 17–18 лютого у швейцарській Женеві.

Про це заявив речник кремлівського лідера Дмітрій Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Російську делегацію в Женеві очолить Владімір Мєдінський (на фото) — помічник очільника Кремля Владіміра Путіна. Раніше він уже керував російською делегацією під час перших раундів переговорів торік.

Член української делегації Сергій Кислиця раніше критикував Мединського за «довжелезні псевдоісторичні екскурси». Зокрема, той заявляв, що «Росія готова воювати вічно», посилаючись на війну зі Швецією у XVIII столітті, яка тривала понад два десятиліття.

Це буде перший випадок проведення тристоронніх переговорів у європейській країні. Раніше зустрічі відбувалися в Туреччині, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що наступні переговори, ймовірно, можуть відбутися у США. За його словами, Україна одразу погодилася на варіант зустрічі в Маямі, тоді як російська сторона нібито вагалася між США та Абу-Дабі.

«Ми готові, нам все одно — чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат», — заявляв Зеленський.

Оновлено 13.40. Українська делегація готується до нового раунду перемовин, деталі повідомить секретар РНБО Рустем Умєров, заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Станом на сьогодні, українська делегація готується. Деталі коректніше вже від Рустема", - сказав він журналістам у п’ятницю.