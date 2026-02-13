Удар по ТЕЦ: стало відомо, коли кияни отримають тепло

Відновлення роботи столичних ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 після нічного обстрілу балістичними ракетами триватиме від однієї до двох діб. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, обидві ТЕЦ отримали пошкодження критично важливого обладнання. «Вночі була атака балістичними ракетами, уламки впали на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Це призвело до пошкодження газорозподільчого та газокомпресорного обладнання на одній з ТЕЦ, на другій — розбиті циркулярні насоси та система підготовки води. По ТЕЦ-5 сподіваюся на відновлення за добу, по ТЕЦ-6 — до двох діб», — пояснив прем’єр.

Шмигаль додав, що завдяки теплій погоді фахівцям не довелося зливати воду з системи опалення, що дозволить повернути тепло мешканцям у найкоротші терміни.

На час ремонтів енергетики обмежують електропостачання в межах 3–3,5 черг, щоб кияни могли обігрівати оселі електроприладами.

