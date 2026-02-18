Тепло повернулося у 2600 будинків киян, але ще 1100 залишаються холодними

У Києві відновили опалення у всіх 2600 будинках, які залишалися без тепла після атаки на інфраструктуру 12 лютого. «Комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання», — зазначив Кличко.

Водночас у Києві ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, тож подати теплоносій у них наразі неможливо.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві 153 школи і садки залишаються без опалення.