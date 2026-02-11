Столична влада закликає киян перевірити запаси води через холод і загрозу атак

Київська міська державна адміністрація закликала жителів столиці перевірити та за потреби поповнити запаси питної та технічної води через ризик нових ворожих атак під час низьких температур.

«Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура, існує ризик нових ворожих атак», — йдеться у повідомленні КМДА.

В адміністрації нагадали, що добова норма води на одну людину становить 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці зазнав серйозних руйнувань. Найскладніша ситуація спостерігалася на Троєщині, де близько 600 багатоповерхівок залишилися без електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада організувала додаткові опорні пункти обігріву, які працюють цілодобово.

Ситуація на лівому березі Києва залишається надскладною: через виведення з ладу ТЕЦ-6 житловий масив Троєщина досі без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив про підготовку радикальних заходів на випадок тривалої відсутності води та каналізації.

Станом на 10 лютого 2026 року приблизно 1,4 тисячі будинків у столиці залишалися без теплопостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії.