Тепло повертається: у Дніпровському районі Києва відновлюють опалення після обстрілів

Частина житлових будинків Дніпровського району Києва вже знову з теплом. Комунальні служби міста поступово підключають багатоповерхівки, які залишилися без опалення внаслідок останніх масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Робота в цілодобовому режимі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці профільних служб працюють без зупинок, аби максимально швидко повернути комфорт у домівки киян.

Головні деталі відновлення:

Поточний стан: Перші черги будинків уже отримують теплоносій.

Масштаб робіт: Фахівці усувають пошкодження мереж, спричинені ворожими ударами.

Терміни: Роботи триватимуть до повного відновлення теплопостачання в усьому районі.

Пріоритети міста

За словами міського голови, ситуація залишається складною, проте контрольованою. Комунальники забезпечені всіма необхідними матеріалами та технікою для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Пріоритет надається житловому сектору та об’єктам соціальної сфери.