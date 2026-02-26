﻿
Столиця

Тепло повертається: у Дніпровському районі Києва відновлюють опалення після обстрілів

Тепло повертається: у Дніпровському районі Києва відновлюють опалення після обстрілів

Частина житлових будинків Дніпровського району Києва вже знову з теплом. Комунальні служби міста поступово підключають багатоповерхівки, які залишилися без опалення внаслідок останніх масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Робота в цілодобовому режимі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці профільних служб працюють без зупинок, аби максимально швидко повернути комфорт у домівки киян.

Головні деталі відновлення:

  • Поточний стан: Перші черги будинків уже отримують теплоносій.

  • Масштаб робіт: Фахівці усувають пошкодження мереж, спричинені ворожими ударами.

  • Терміни: Роботи триватимуть до повного відновлення теплопостачання в усьому районі.

Пріоритети міста

За словами міського голови, ситуація залишається складною, проте контрольованою. Комунальники забезпечені всіма необхідними матеріалами та технікою для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Пріоритет надається житловому сектору та об’єктам соціальної сфери.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївВіталій Кличковідновлення теплопостачання
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Портнова
Надзвичайні події 26.02.2026 00:01:46
В Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Портнова
Читати
Після крадіжки діамантів у Лувр призначили нового антикризового директора
Свiт 25.02.2026 23:32:18
Після крадіжки діамантів у Лувр призначили нового антикризового директора
Читати
Чотири роки великої війни: як фонд «НАДІЯ», Валерій Дубіль та Артем Чаплигін підтримують фронт, медицину та цивільних
Суспiльство 25.02.2026 23:06:18
Чотири роки великої війни: як фонд «НАДІЯ», Валерій Дубіль та Артем Чаплигін підтримують фронт, медицину та цивільних
Читати

Популярнi статтi