Україна підвищує ціну війни для Москви: втрати знову перевищують поповнення

Російські війська не змогли досягти значних успіхів на фронті навіть попри важкі втрати протягом січня 2026 року. За оцінками західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, втрати Кремля перевищили можливості Москви поповнити їх приблизно на дев’ять тисяч військових, повідомляє Bloomberg.

Попри чисельні атаки, російські сили не змогли просунутися на фронті, а високі втрати лише посилюють прагнення Києва збільшити «ціну війни» для Москви. У грудні 2025 року загальні бойові втрати Росії сягнули 35 тисяч осіб — приблизно вдвічі більше за середньомісячний показник НАТО за минулий рік.

Міністр оборони України Михайло Федоров окреслив стратегію, спрямовану на збільшення втрат Росії до 50 тисяч військових на місяць до літа. На думку Києва, досягнення такого рівня втрат ускладнить Путіну поповнення військ без масштабної мобілізації.

За оцінками аналітиків, у грудні втрати Росії приблизно відповідали щомісячному рекрутуванню, тоді як у січні дефіцит став очевидним. Це свідчить, що українська стратегія приносить певні результати, хоча ще невідомо, чи вдасться Києву підтримувати такі темпи.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ситуація уздовж 1200-кілометрової лінії фронту «залишається складною», оскільки російські війська здійснюють атаки по всій лінії від Донбасу до гирла Дніпра.

Водночас просування російських сил залишається повільним і виснажливим. За даними аналітиків DeepState, територіальні здобутки Росії за три роки становлять менше 1% площі України. Сирський додав, що чисельність російських військ на фронті залишається сталою протягом останніх шести місяців — близько 712 тисяч осіб.

Зростаючі втрати підривають наратив Москви про нібито перевагу на фронті та неминучість перемоги. За поточними темпами російським військам знадобиться ще два роки, щоб повністю захопити східну Донеччину.

Водночас Путін навряд чи погодиться на нову мобілізацію — попередній призов у вересні 2022 року спровокував масові виїзди та суспільне невдоволення.

Західні чиновники відзначають, що значна частина втрат Росії зумовлена ефективними діями України, зокрема операціями з використанням дронів, які завдають втрат особовому складу та техніці ворога.

Як повідомляло раніше ForUa, втрати РФ з початку вторгнення в Україну вже становлять 1,3 млн. осіб.