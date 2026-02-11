Втрати РФ з початку вторгнення в Україну вже становлять 1,3 млн. осіб, – НАТО

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже становили 1,3 млн осіб, з них 350 тисяч вбитими, заявив на брифінгу посадовець НАТО.

Так, лише протягом 2025 року було ліквідовано або поранено 400 тисяч російських військових, повідомляє DW.

– Ми здивовані часткою загиблих у російських втратах. Росіяни несуть непропорційно високі втрати, вони несуть надзвичайно важкі втрати, – зазначив представник альянсу.

Він пов’язав це, зокрема, з низьким рівнем медичної допомоги на полі бою в армії РФ.

Додамо, згідно зі звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, людські втрати Російської Федерації у війні проти України набули катастрофічних масштабів. Кількість убитих, поранених та зниклих безвісти російських військових уже перевищила 1,2 мільйона осіб. Ба більше, ці втрати в п’ять разів вищі за загальну кількість жертв Росії та Радянського Союзу в усіх збройних конфліктах після 1945 року.

Так, лише за 2025 рік російська армія втратила близько 415 тисяч солдатів, що в середньому становить майже 35 тисяч осіб щомісяця. Президент США Дональд Трамп під час свого звернення минулого тижня підтвердив ці цифри, оцінивши щомісячну смертність у російських лавах на рівні 26 тисяч бійців.

Автори звіту акцентували, що з моменту завершення Другої світової війни жодна світова потуга не зазнавала подібних втрат особового складу.

Такі колосальні жертви принесли Кремлю вкрай обмежені результати: з початку 2024 року Росія змогла окупувати лише 1,5% української території. На окремих ділянках фронту темпи просування окупантів не перевищують 15-70 метрів на добу. Через постійний моніторинг українських дронів російське командування було змушене відмовитися від масованих атак важкою бронетехнікою. Натомість вони використовують тактику малих піхотних груп на мотоциклах або в пішому порядку.

Експерт CSIS Сет Джонс стверджує, що такі показники свідчать про втрату Росією статусу великої держави. Російська економіка перебуває під критичним тиском, а темпи економічного зростання впали до мізерних 0,6% у 2025 році.

Для підтримання чисельності військ Москва продовжує проводити приховану мобілізацію, залучаючи в’язнів, боржників та іноземних найманців. Також відомо про участь близько 15 тисяч солдатів із Північної Кореї, які воюють на боці РФ, переважно в Курській області. Проте навіть залучення зовнішніх резервів та використання людського ресурсу, що втричі перевищує український, не дозволяє Кремлю досягти стратегічного перелому.